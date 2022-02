"This is The Voice!" Ce samedi, c'est reparti pour un tour sur TF1. Le célèbre télécrochet revient pour une onzième saison remplie de nouveautés. Parmi elles, la présence d'un coach surprise, Nolwenn Leroy, lors des Battles, la suppression des K.O. et l'arrivée des Super Cross Battles . A la présentation, rien ne change toutefois. Les téléspectateurs retrouveront Nikos Aliagas, visage du programme depuis son lancement en 2011. Si l'animateur semble indissociable deaujourd'hui, il ne faisait pas partie des choix de TF1, il y a onze ans, lorsqu'il était question de trouver la personne qui allait animer le télécrochet. Dans, documentaire diffusé ce mercredi soir sur TMC,

Animateur phare de la Star Academy, Nikos Aliagas a connu une véritable traversée du désert suite à l'arrêt du programme culte en 2008. "Entre 2008 et 2011, il y a une période un peu particulière dans la carrière de Nikos à TF1 parce qu'il n'avait plus d'émission récurrente", rappelle le producteur de The Voice, Matthieu Grelie, dans le documentaire. Lorsque le projet d'un nouveau télécrochet vient sur la table, Nikos ne faisait pas partie des "animateurs pressentis" pour la présentation. "A TF1, personne ne pense à Nikos. Pourquoi ? Parce que The Voice était basé un peu sur un rejet de tout ce qui avait été fait avant", explique le producteur Mathieu Vergne avant d'enchaîner: "Il y avait pas mal de possibilités, notamment de transfert de d'autres chaînes, prendre quelqu'un de complètement nouveau aussi comme l'état Nikos au moment où il a commencé Star Academy."

N'étant pas approché pour présenter l'émission, Nikos Aliagas n'a pas insisté. "Je ne me suis pas mis sur les rangs. Certains m'ont dit "T'es trop vieux, on te le filera pas'", se souvient-il. Mais, pour Florent Pagny, parrain de la première saison de la Star Academy, il était évident que l'animateur soit aux commandes d'une émission comme The Voice, la plus belle voix et a tout de suite partagé sa façon de penser à TF1. "Moi ce qui me rattachait le plus à Nikos, c'est le chant et je sais qu'il aime le chant, il aime les voix. C'était plus qu'un animateur parce qu'il était concerné par le sujet. Et c'est donc pour moi ce qui penchait en sa faveur", explique le coach de The Voice, la plus belle voix qui a révélé, il y a peu, être atteint d'une tumeur cancéreuse au poumon. Un avis qui a visiblement fait pencher la balance du côté de la première chaîne. L'année dernière, Nikos Aliagas fêtait ses vingt ans sur TF1 et ses dix ans à la présentation du télécrochet avec lequel il revient pour une nouvelle saison.