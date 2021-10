Objet visuel non identifié. Ou, plus exactement, jamais entraperçu. Telle pourrait être qualifiée la démarche de Clément Contentin, frangin d'Aurélien alias Orelsan, aka l'artiste qui est à la fois l'un des plus gros vendeurs, plus talentueux et plus à contre-courant de la culture rap. Le journaliste sportif (sur Canal, notamment) a filmé son frère, son quotidien, ses débuts poussifs, sa loose chevillée au corps, son 2 pièces dégueu, ses doutes, puis sa folle ascension dans une bluffante série documentaire, "Montre jamais ça à personne" (phrase qu'Orelsan lâche lui-même alors qu'il porte une malle à linge tandis qu'il charbonne dans les coulisses de l'hôtel où il joue les réceptionnistes avant de percer), livrée en 6 épisodes qui s'avalent cul sec, sans la moindre lassitude.

Ce qu'il y a de vraiment inédit dans la démarche : Clément Contentin a tout filmé, à un moment où il n'était pas encore mainstream de tout filmer. Il a tout capté sur ses K7, à un moment où personne ne misait sur la percée d'un mec lambda de Caen, fan de mangas, des jeudis alcoolisés, des réveils à 15h du mat, possesseur de Myth Cloth des Chevaliers du Zodiaque, joueur assidu de Street Fighter, pas doué avec les femmes, pas à l'aise en société, pas vraiment déterminé, pas glandeur jusqu'au bout pour autant non plus.

© AMAZON

Les débuts sont calamiteux, cette séquence qui parlera aux fans de rap, à l'Unkut Contest (un concours de battle rap) où Orelsan monte sur Paris avec la rage d'en découdre et se fait démolir par Booba, Diam's ou Rim-K alors que son couplet est largement plus faible que celui de Mic Orni, illustre bien l'ascenceur émotionnel que représente cette série-docu.

On rit en voyant que pour sa première vraie scène à la Boule Noire, Orelsan monte sur scène en oubliant d'allumer son micro.

On compatit lorsqu'on voit le rappeur caennais galérer sur le plateau de Taddéï, à l'époque où Orelsan faisait encore des télés, le regard hagard face au débat portant sur la présence de la droite au Sénat.

On sourcille, lorsqu'on voit le tourbillon médiatique qui avait suivi la polémique suite à la sortie du titre "Sale Pute", brocardé par les féministes et les politiques. On rentre littéralement à l'intérieur de cette tempête, dans le quotidien d'un mec de 25 balais totalement dépassé par ce qu'il se passe, et qu'il n'a jamais cherché.

On hallucine, de voir la progression que le Caennais a vécu, entre ses soirées slip Playstation bouteilles de jack, à galérer sur un couplet ou sur son Myspace, et la machine artistique qu'il est devenue, enchainant les projets, à la télé, au ciné, avec son vieux pote Gringe, capable de se lever à 5 heures du matin pour écrire un son et l'enregistrer, fissa, dans la foulée.

© AMAZON

On s'amuse de le voir péter les codes, sur Bloqué, de s'amuser comme le gamin moyen et un peu con qu'on est tous au fondde nous sur la mort du disque, à maltraiter un CD ("J'mettrais ma bite dans la rondelle et on va violer ton CD").

On se dit que l'une des raisons du succès d'Orelsan doit forcément reposer dans sa sincérité, qui s'illustre dans sa manière de parler qui ne bouge pas d'un iota entre la petite quinzaine d'années que couvre le docu. Il parle avec ce rythme atypique, de faux lent (alors qu'il "kicke", comme disent les rappeurs, très vite !). Il parle bizarre, terriblement plus lentement qu'il ne pense. Terriblement moins bien qu'il n'écrit (l'écriture d'Orelsan est bien plus travaillée que ce que le cliché renvoie). Mais il parle vrai.

On comprend que Skred, beatmaker décisif dans le milieu, est la véritable éminence grise du quatuor qu'il forme avec Orel, Gringe et Ablaye. Il est la caution carrée dans l'axe de cette bande de joyeux drilles, le cartésien, le pro. C'est lui qui décèle, envers et contre tous, qu'Orelsan tient avec "La Terre est ronde" son premier (et toujours unique) véritable hit mainstream. Même Laurent Bouneau, patron de Skyrock, qui fait et défait les carrières des rappeurs à cette époque où Spotify n'existe pas, n'y croit pas. Skred avait raison : ce morceau aura définitivement fait entrer Orelsan dans une autre dimension.

On s'identifie, lorsqu'on voit les parents et grands-parents d'Aurélien et Clément témoigner, face cam. Dans la cuisine en formica, ils nous parlent de leurs doutes, eux, enseignants, de leur incompréhension totale du milieu dans lequel leur fils se lance. Le chat ronronne sur le canapé à motifs fleuris. On est loin des clichés banlieues-street cred que le rap a longtemps véhiculé, mais dans le salon du Français moyen.

C'est la plus grande prouesse d'Orelsan : rien ne le prédestinait à être là où il est. Sa place en est d'autant plus légitime. Avant ce docu, on se disiait déjà qu'il s'agissait d'un des mecs "dans la moyenne" les plus singuliers et brillants de son époque. En six fois une trentaine de minutes, Clément Cotentin ne nous dément pas une seconde. A voir, vraiment.