Passée à la trappe l’année dernière à cause de la pandémie, Danse avec les stars fera son grand retour à la rentrée sur TF1. Pour l’occasion, l’émission compte à nouveau se doter d’un beau casting, très axé nouvelle génération. Rien n’a encore été officialisé par la chaîne privée mais plusieurs candidats ont déjà confirmé leur présence. Il s’agit des jeunes chanteurs Wejdene et Tayc, mais également de Lucie Lucas, interprète de Clem dans la série de TF1 éponyme. “L’équipe de Danse avec les stars m’a prévenu que le rythme était très intense et qu’il fallait que je m’engage vraiment. Puis ils m’ont dit qu’ils me voulaient, et cela m’a arrangée, car je voulais aussi vraiment faire l’émission”, a expliqué Wejdene le week-end dernier au Parisien. “Je suis vraiment déterminée, c’est mon image qui est en jeu. Mais je suis déter, je vais me surpasser. Je veux et je vais gagner. Si je travaille dur, je ne vois pas pourquoi je n’y arriverais pas.”

Endeuillé par la disparition de Patrick Dupont et marqué par le départ sur France Télévisions de Jean-Marc Généreux, le jury de Danse avec les stars a, lui aussi, fait peau neuve. Cette année, Denitsa Ikonomova troque son costume de chorégraphe pour rejoindre Chris Marques du côté de ceux qui cotent les candidats. La jeune femme sera remplacée par Coralie Licata, femme de Christophe Licata, l’un des danseurs phares de l’émission. Si on ne connaît pas encore l’identité des deux autres jurés qui rejoindront l’aventure, des rumeurs circulent concernant la participation d’un certain Jean-Paul Gaultier…