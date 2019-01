Ces huit nouveaux visages se joignent donc à Naomi Watts et Josh Whitehouse, les deux acteurs déjà annoncés. D'autres s'ajouteront à la liste très prochainement.





Le tournage devrait débuter ce printemps aux îles Canaries.

Ce mardi, le média The Hollywood Reporter a dévoilé les noms de huit acteurs qui rejoignent le casting de la série, dont l'histoire se déroule des milliers d'années avant les événements de "Game of Thrones".Les nouvelles tête de la série, qui ne porte pas encore de nom, sont Naomi Ackie (), Denise Gough (), Jamie Campbell Bower (et), Sheila Atim, Ivanno Jeremiah (), Georgie Henley (), Alex Sharp () et Toby Regbo ().