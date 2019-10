"Apprécié pour son énergie, son humour et sa spontanéité, Prezy rejoint l’équipe de The Voice Kids en tant que coprésentateur", annonce ainsi la RTBF, qui remplace donc la miss météo Cécile Djunga par le rappeur et animateur de Tarmac et Ouftivi.

"Il aura la grande responsabilité d’annoncer personnellement aux jeunes talents qu’ils ont la chance d’avoir été choisis à The Voice Kids . Ce n’est pas tout, Prezy sera aux côtés de nos jeunes talents en stress room et les accompagnera jusqu’à leur montée sur scène." The Voice Kids Belgique, avec notamment Slimane et Vitaa comme jury, démarre en janvier sur la RTBF.