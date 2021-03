Manon et Junior ont été associés par les experts de Mariés au premier regard, qui leur ont trouvé 78% de compatibilité. Tout semblait donc bien parti pour le duo, qui n'avait plus qu'à se dire oui devant un bourgmestre. Ce qu'ils ont fait, avant de profiter d'une réception de mariage en leur honneur, avec leur famille et amis. Mais si Junior a accepté d'épouser Manon, il a confié à ses amis lors de la soirée qu'il n'avait simplement "pas osé dire non", espérant même que la jeune femme refuse, elle, de l'épouser. "Ce n’est pas mon style de femme du tout", l'entend-on dire sur les images diffusées dimanche dernier.

Des propos qui ont provoqué un tollé auprès des téléspectateurs, qui ont largement commenté les images, trouvant Junior bien sûr de lui et peu respectueux. Nombre d'entre eux ont d'ailleurs contacté Manon, la femme de Junior donc, pour lui témoigner leur soutien. Et si la jeune femme s'est ensuite exprimée publiquement sur cette "affaire", confiant que Junior lui avait manqué de respect mais qu'elle en avait discuté avec lui, le jeune homme était, lui, resté silencieux (dans les médias) jusqu'ici.

Mais ce mardi, il s'est confié à nos confrères de Sudpresse. Pour lui, le montage de l'émission le dépeint comme quelqu'un qu'il n'est pas. "Ce n’est pas moi sur ces images… J’ai l’impression que tout a été fait pour me présenter comme quelqu’un de hautain", a-t-il regretté. Il est ensuite revenu sur le déroulement de la soirée de mariage: "De nombreuses choses ont été sorties de leur contexte. Par exemple, on me voit aller à la table des parents de Manon après avoir parlé à mes amis. Or, la première chose que j’ai faite, c’est d’aller trouver les parents de Manon. Comme les choses sont présentées, on dirait que je viens juste après avoir dit que cela ne le ferait pas…". "Ce que j’ai dit durant plusieurs heures a été mélangé et collé pour que cela ne fasse que quelques secondes de déclaration", a encore ajouté Junior, amer quant à l'image qu'il a pu renvoyer auprès des téléspectateurs.