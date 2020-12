Il est grand temps que l’année se termine et que 2021 démarre sur de bien meilleures bases. Surtout pour les frères Taloche. Car 2020 s’achève en eau de boudin pour le duo d’humoristes.

Ce mardi 29 décembre, Vincent Taloche a publié un message sur Facebook annonçant le vol de leur matériel de tournage, en ce compris les images prises lors de la journée d’hier destinées à un projet télé autour des humoristes belges. “Un “voleur” a eu l’excellente idée de fracturer la voiture de notre réalisateur et ami depuis 25 ans Franck Villano pour lui voler ses ordinateurs, du matériel de tournage… Et…. tous les rushs de la journée… En plus d’avoir abîmé une voiture, volé du matériel très coûteux, il a réussi à faire disparaître à tout jamais les images de toute une journée de tournage, le travail de plus d’une dizaine d’humoristes, des techniciens… etc...”, déplore-t-il passablement énervé.

“Cette année aura été jusqu’au bout une année de m… pour notre secteur”, remarque Vincent Taloche. Ce dernier rappelle qu’il y a quelques mois à peine, l’événementiel et la culture ont reçu officiellement “la ‘palme’ du secteur le plus impacté” du pays. “On nous demandait de nous réinventer en attendant la fin de la crise… nous le faisons toutes et tous avec passion depuis des mois tant bien que mal…, explique-t-il. On nous dit que le rire est devenu nécessaire, vital, pour la santé mentale des gens, nous proposons un maximum de choses pour participer aux divertissements collectifs de notre société et…. un simple ‘voleur’(pour rester poli..) arrive à pulvériser en quelques secondes et à réduire en poussière le travail collectif d’humoristes passionnés…”

Vincent Counard, son nom pour l’état civil, n’en perd cependant pas tout humour. En post-scriptum, il s’amuse de s’être retrouvé au commissariat devant des agents de police qui, prenant note de sa plainte, lui ont confié qu’ils admirent ce qu’il fait avec son frère. Tout en ajoutant derrière, qu’à leur avis rien de ce qui a été volé ne sera retrouvé...