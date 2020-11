"Il s’agit clairement d’un nouveau métier., nous confie d’emblée Eric Mendes, chauffeur de salle depuis près de 10 ans pour Cyril Hanouna (TPMP, La Grande Darka, etc. sur C8) mais aussi de La France a un incroyable talent sur M6 (Plug RTL en Belgique). Sur TPMP, j’ai mon casque, les gens sont chez eux, et moi je pousse sur le bouton pour leur dire : comment ça va ? Et eux me répondent depuis partout en France, de Paris à Nice et j’ai même des gens de Belgique !" En dehors de son métier de chauffeur de salle, ce jeune de 31 ans vient de lancer sa marque de chaussettes made in France - faite dans le Limousin - avec une touche de Wax, le célèbre motif africain (à voir sur meridienvingt.fr.). "C’est une autre approche, le public en virtuel, car on ne voit pas les gens en physique. Il faut donc les chauffer autrement."