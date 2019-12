La publicité ciblée sur Proximus est attendue pour le premier trimestre 2020.

Proximus a signé un accord avec la RMB (Régie Média Belge) afin d'implémenter la publicité ciblée à la télévision. A partir du premier trimestre de 2020, RMB, régie publicitaire de la RTBF notamment, utilisera la plateforme de Proximus afin de lancer des campagnes publicitaires ciblées, annonce jeudi Proximus.

L'accord permet à la RMB d'utiliser une plateforme mise à disposition par Proximus pour programmer, lancer et gérer des campagnes télévisées ciblées et assurer leur reporting. Ce service est disponible via tous les écrans (TV, PC, smartphone...), en direct comme en différé.

Cet accord a été conclu après une période de tests.

La publicité ciblée ou adressée permet de diffuser de la publicité correspondant au profil et besoins d'un ménage. "La télévision adressée ouvre également de nouvelles perspectives pour les annonceurs qui souhaitent faire de la publicité au niveau régional ou atteindre un groupe cible très spécifique. Pour le téléspectateur, l'arrivée de la publicité ciblée entraîne une expérience télévisuelle plus pertinente et mieux adaptée à ses intérêts", explique encore Proximus.