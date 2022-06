L’épisode de l’épreuve imposée n’a pas réussi à déstabiliser Arnaud Delvenne. Ce lundi soir, le Liégeois a gagné son ticket pour la grande finale de Top Chef, notamment après avoir convaincu les chefs avec sa réinterprétation de la pêche au thon, un classique belge. "Quand j’ai levé la cloche et appris que j’étais sélectionné pour la finale, j’étais très heureux. Mais ça met une pression. Être en finale est un exercice périlleux. Il ne faut pas le prendre à la légère", explique le candidat belge qui se mesurera à Louise Bourrat de la brigade d’Hélène Darroze.

Comme à l’accoutumée, lors de la grande finale - diffusée exceptionnellement ce mercredi soir sur RTL-TVI - les finalistes vont devoir, chacun de leur côté, réaliser un menu gastronomique d’exception pour régaler 80 bénévoles de la Croix-Rouge et les quatre membres du jury. "Quand j’officiais au Van der Valk, je cuisinais assez régulièrement pour des groupes de plus de 100 personnes. L’exercice va quand même être différent dans Top Chef parce que je ne serai pas dans une cuisine que je connais ni avec mon équipe habituelle et qu’il y aura évidemment beaucoup de pression. Mais je vais tout donner parce que je ne veux pas passer pour un tocard aux yeux des Belges. J’ai envie de porter la Belgique au plus haut. "