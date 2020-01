Ce vendredi, Télépro a dévoilé la 12e vague de son Qualimat, réalisé en collaboration avec l’Université de Liège et le Conseil supérieur de l’Audiovisuel (CSA). Il s’agit de la première grande enquête indépendante menée en Belgique sur la qualité des émissions des chaînes francophones, à savoir la RTBF, RTL, France 2, France 3, TF1 et AB3, diffusées entre 18 heures et 23 heures, d’octobre à décembre. Pour réaliser ce sondage, un échantillon de 2 000 Belges francophones âgés de 18 ans et plus ont été interrogés.

La RTBF est le bon élève de cette vague du Qualimat. Le service public parvient à classer en tête de liste plusieurs de ses programmes. Tout d’abord, Le Grand Cactus qui sort, cette année encore, grand gagnant de la catégorie Divertissements dont les critères retenus sont la qualité technique, la qualité de l’animateur et les valeurs de l’émission

(...)