L'humoriste belge était le maître de cérémonie de la 31e cérémonie des Molières où étaient décernés les prix les plus prestigieux du théâtre français. Au cours de la soirée, l'humoriste s'est lancé dans un discours au cours duquel il a enchaîné plusieurs blagues.

C'est alors que l'écran situé derrière lui l'a interrompu en s'inspirant des codes visuels de CopyComic, la fameuse page qui accuse Gad Elmaleh de plagiat à répétition. Le public a ainsi pu découvrir que tout ce que venait de dire Vizorek était en fait puisé d'anciens sketchs de Gad Elmaleh. "Oui, ce sont des observations! Les observations, ça appartient à tout le monde! Et si on ne peut plus rendre hommage à son idole...", a alors souri le chroniqueur des Terriens du samedi.

Il faisait ainsi référence à la justification maladroite de son collègue le mois dernier, sur les ondes d'Europe 1. "Les observations du quotidien n'appartiennent à personne", se défendait alors Gad Elmaleh. Mieux vaut en rire.