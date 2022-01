"J'ai maté le '20 Heures' de France 2 hier, j'en suis peu fier"



"Vous avez passé un bon week-end ?", lui a demandé Anne-Élisabeth Lemoine. Et l'ancien acolyte de Cyril Hanouna n'a pas pu résister à faire comme le Maestro belge et lui répondre en chanson. "Je d'vais être seul, vraiment le seul, sur mon canap' devant la 2. Et en face combien ils étaient ? Beaucoup. La séquence de c'début d'année, bah j'l'ai tout simplement loupée. Tout l'monde en parle mais j'l'ai ratée... Car oui, j'ai maté le 20h d'France 2 hier, j'en suis peu fier. Mais le brushing de Delahousse était vraiment super", a-t-il balancé, regard plongé dans la caméra et dos à la table. "J'ai regardé Gilles Lellouche chez Laurent Delahousse car moi je ne regarde que les chaînes du groupe France Télévisions", a-t-il repris, souhaitant au passage une "bonne année" à Delphine Ernotte, la patronne du groupe audiovisuel public. "Très corpo", a souligné ensuite Patrick Cohen. Ses collègues et invités sont tous hilares suite à cette prestation humoristique. Les internautes aussi. "Fabuleux", "Excellent", "Magnifique", ont-ils notamment commenté sur les réseaux sociaux.