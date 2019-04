Ce samedi, au terme de la soirée de clôture du Télévie, RTL-TVI tentera de faire exploser le compteur en établissant un nouveau record, un montant supérieur à la somme rassemblée l’année dernière pour la lutte contre le cancer, à savoir 12 114 560 euros.

Comme chaque année, les animateurs de la chaîne privée et les invités ont mis les petits plats dans les grands pour faire vivre aux téléspectateurs et au public une soirée exceptionnelle placée sous le signe de la générosité. Matt Pokora ouvrira cette 31e édition sur son titre entraînant On danse. La star française sera accompagnée de Jill, Sandrine Corman et Maria del Rio.

Jill se la jouera ensuite Lady Gaga en interprétant en solo Shallow, le tube du film A Star is Born. La speakerine sera toutefois accompagnée de danseurs qui ne sont pas des inconnus du petit écran puisqu’il s’agit des animateurs Nathan Soret, David Antoine, Sophie Pendeville, Michael Miraglia et Julie Taton.

Un hommage à Maurane

Pendant la soirée, les invités rendront hommage à Maurane, chanteuse belge décédée le 7 mai dernier des suites d’une chute. Un à un, ils interpréteront les plus beaux titres de l’Ixelloise. Alors que Pascal Obispo reprendra Rentrer chez soi au piano, Typh Barrow chantera La Chanson de l’autruche, suivie de Frédéric François et Pas gaie la pagaille ainsi que d’Adamo et Tant d’amour qui se perd. Les trois Belges interpréteront ensuite ensemble L’un pour l’autre, l’un des tubes de Maurane.

Un défi cupcakes

Qui dit Télévie, dit également défis. Pour le coup, Valériane, ancienne candidate belge du Meilleur Pâtissier, s’en est fixé un de taille : préparer 1 500 cupcakes en huit heures. L’institutrice primaire d’Hannut sera aidée de tous les participants à la soirée de clôture du Télévie. Des équipes techniques aux chercheurs en passant par les stars invitées ou encore les animateurs.