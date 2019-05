Karine Ferri était invitée sur le plateau des Enfants de la télé ce dimanche.

En plus de revoir l'une ou l'autre de ses casseroles, l'animatrice de TF1 a notamment évoqué l'émission Danse avec les Stars avec Laurent Ruquier. Visiblement curieuse, celle-ci a demandé au présentateur de l'émission si on lui avait proposé de participer.

Cette question a quelque peu désarçonné l'animateur. "Moi ? Ben non, je suis d’abord sur une autre chaîne…", disait-il. Avant d'ajouter: " Ah vous croyez que j’aurais pu le faire ? Ah ben je vais m’inscrire alors !".

Karine Ferri voit en lui un très bon candidat: "Moi, je pense que vous seriez très élégant… Non, vous ne pensez pas?" . "Oh moi je bouge, je danse de façon formidable. Vous savez, j’ai un corps de rêve !", ironisait ensuite l’animateur de France 2. "On veut voir ça", continuait Karine Ferri. Après cet échange amical, Laurent Ruquier lui demandait: "Vous voulez que je vous invite à danser un soir Karine ?". Sans détour, cette dernière rétorqua qu'elle ne refuserait pas l'invitation. "Avec grand plaisir, je viendrai !".

Le présentateur de France 2, qui ne s'attendait pas à cette réponse, a été pris de court et a tenté, malgré tout, d'enchaîner avec la suite de l'émission. Avant de reconnaître: "J’en rougis".