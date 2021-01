Pendant longtemps, Marco Verratti a partagé sa vie avec Laura Zazzara, son amour de jeunesse. Il a d'ailleurs eu deux garçons entre 2014 et 2018. Mais depuis plus d'un an, l'Italien de 28 ans est en couple avec Jessica Aidi. Et sortir avec un joueur du PSG ne va pas empêcher le mannequin de 29 ans de participer à la prochaine télé-réalité des... Marseillais à Dubai !

Dans un entretien accordé au Parisien, elle avoue ne voir aucun paradoxe là-dedans. "Cela ne m'était pas venu à l'esprit que ça puisse poser problème" a-t-elle réagi. "C'est mon côté femme ça, je ne suis pas fan de foot, moi, je ne réfléchis pas en termes d'hostilité sportive", dit elle avec amusement.

Dans cette nouvelle saison, elle devra jouer la bookeuse des candidats, en charge de gérer et d’encadrer leurs activités. "Les garçons m'ont reconnue et ont directement fait le lien. Comme tout Marseillais qui se respecte, ce sont des vrais fans de foot." Forcément, les blagues ont rapidement fusé. "Inutile de vous dire que ça a copieusement chambré dans la foulée. Je suis originaire de Montpellier, je ne suis ni Parisienne, ni fan de foot. Mais, depuis que je suis avec Marco, évidemment je me suis ralliée à la cause parisienne, les liens du cœur priment avant tout", conclut elle.