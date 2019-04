En réponse à la parodie du Grand Cactus sur sa personne, l'humoriste belge est venue promouvoir l'émission phare de la Deux en chanson mais... à sa manière. Instant comique

Connue pour ses chansons comiques parodiques au vitriol -elle avait déjà fait le buzz lors de sa passage à La France a un incroyable talent et plus récemment avec sa "déclaration d'amour à la France" censurée par France 2-, Laura Laune a débarqué hier soir dans le Grand Cactus.

Dans sa nouvelle chanson aussi corrosive que parodique, qui répond à celle de Sarah Grosjean d'il y a quelques semaines sur le même plateau et glorifiant le plat pays, la plus française des humoristes belges n'épargne pas la bande de chroniqueurs/humoristes de la Deux. Entre les sketches "pas bandants" de Jérôme de Warzée ou encore Kody avec les choix de colonies "pas assez exigeants" de Leopold II, bienvenue dans l'autodérision à la sauce belge, comme on l'aime. "Les Belges ont la cote chez Manu, ça vous fait un peu mal au cul, démarre-t-elle. Vous trouvez qu’on a du talent, qu’on est décalés, attachants. Mais si au-delà de la frontière, on ne voit que des Belges extraordinaires, c’est que le Cactus a engagé pour qu’ils restent chez nous bien planqués, tous les nuls, tous les bras cassés de la scène belge, tous les ratés. Femme à barbe, rappeur retraité: c’est un vrai camp de réfugiés.»

La star montoise de 32 ans n’a pas épargné non plus l'émission en elle-même, pour le plus grands plaisirs des zygomatiques des téléspectateurs. «Je sais bien qu’on était potes avant mais faut arrêter de m’appeler maintenant. Moi ça marche en France, lâchez-moi. Dans ce gouffre, je ne vous rejoindrai pas. […] Chaque fois que je mets La Deux, bordel. Je me dis que c’est tellement mauvais que c’est étonnant qu’RTL ait pas eu l’idée en premier.»