La RTBF a lancé un challenge fin de semaine dernière, à savoir: "le prompteur challenge" sur le compte TikTok info Mise à jour. Le challenge a tellement pris -comme ici avec l'influenceur TimonThegram- qu'il est devenu viral. Les chiffres parlent en effet d'eux-mêmes: plus de 650 participations en 3 jours, plus de 15.000 followers gagnés et plus d'un million de vues! TF1 s'est alors aussi prêté au jeu en lançant un défi au service public belge. Jugez plutôt le challenge réussi de Garance Pardigon, journaliste au JT de TF1 (le 20h vous répond, notamment avec Gilles Bouleau comme collègue). "Ca va, pas trop la pression à la RTBF?" lance-t-elle.



En octobre 2021, la RTBF lançait "Mise à Jour", le compte TikTok Info destiné aux plus jeunes. Vendredi dernier, il venait de franchir un nouveau cap avec désormais 100k abonnés, plus de 130 vidéos publiées et enregistre aussi depuis son lancement plus de 16 millions de vues et près de 1.5 million de likes. "Mise à jour continue donc de répondre aux attentes de sa communauté et dans leurs codes avec pour objectif de les amener à fédérer autour d’une offre info à la fois crédible, accessible, authentique et autour d’une offre divertissante avec l’actu tendance et tout ce qui fait l’actu sur les réseaux sociaux", indique la RTBF.