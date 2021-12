Si la Belgique avait les yeux rivés sur sa représentante Kedist Deltour (le comité Miss Belgique la voyait atteindre le Top 5 voire mieux mais elle n'a finalement même pas atteint le top 16) et la France sur Clémence Botino (qui a fini à une honorable 9e place), force est de constater que celle qui fait le buzz sur la Toile est Miss Univers en personne. Et pas forcément pour son sacre. Plutôt pour son talent caché que Miss Inde n'a pas hésité à montrer en direct à la télévision.

En effet, Harnaaz Sandhu, brune aux yeux noisettes de 1m76 qui avait déjà été couronnée Miss Diva 2021 et Femina Miss India Punjab 2019, a marqué les esprits par son aisance et son naturel. Face à l’animateur de la soirée Steve Harvey, la beauté indienne a imité... les miaulements d’un chat. Une séquence désormais devenue virale sur le net, fortement moquée mais qui ne l'a pas empêchée de décrocher le titre. Une vie de strass, paillettes et... de chat va donc commencer pour la Miss Inde qui va faire le tour du monde durant un an. Miaou!