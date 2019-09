En décembre 2018, TF1 et DMLS TV lançaient La Chanson secrète, une émission inédite où des stars de la chanson acceptaient de se laisser déstabiliser en découvrant en même temps que les téléspectateurs une surprise que la production leur avait concoctée. Le cadeau (parfois empoisonné) ? Une chanson qui leur rappelle un souvenir important de leur vie revisitée et réinterprétée par un artiste ou un proche.

Pour rappel, lors du premier numéro, Nikos Aliagas s’était fait prendre à son propre jeu et n’avait pu cacher ses larmes quand Daniel Guichard était apparu par surprise sur scène pour lui interpréter "Mon Vieux". Une chanson qui a bouleversé l’animateur puisque son père était décédé quelques mois auparavant.

Les larmes de Jean-Luc Reichmann

Quasiment un an après ce premier numéro réussi, TF1 remet donc ça ce samedi 14 septembre à 21h05. Et pour son deuxième numéro, le divertissement de la chaîne privée française s’ouvre à des personnalités du monde du spectacle. Au programme : Jarry, Kev Adams, Claudio Capéo, Mika, Isabelle Nanty, Marc Lavoine, Vitaa, Pascal Obispo et un certain… Jean-Luc Reichmann qui ne pourra pas retenir ses larmes. En effet, quelques jours avant la diffusion du show, TF1 a teasé les premières images sur son compte Twitter. Résultat ? Le célèbre animateur des 12 Coups de midi sur TF1 - qui vient de changer le décor de son émission qui n’a visiblement pas plu aux internautes qui le voit comme "un décor de Schtroumpf ou de Michou" - va être bouleversé par la surprise que l’émission lui a concocté. Dans les quelques images dévoilées par la chaîne numéro 1 dans l’Hexagone, le présentateur de 58 ans fond littéralement en larmes. S’agirait-il de Lucia qui l’avait aussi fait pleurer comme une Madeleine ?

L’interprète de Léo Matteï a en effet été particulièrement content de retrouver Lucia, une participante qui n’avait pas mis les pieds sur le plateau du jeu depuis mars 2013. "Je ne voulais plus que les gens me voient à la télévision, avait-elle expliqué à Télé Star. Je voulais me mettre en retrait. Je n’aime pas la notoriété. Quand les gens ont commencé à me reconnaître, cela a été très pénible pour moi." Celle qui avait fait vibrer l’animateur durant 73 émissions avait fait une bien triste annonce aux téléspectateurs. "Ma chère sœur nous a quittés malheureusement, il y a quatre ans maintenant. C’était grâce à elle que j’ai fait le jeu. On avait fait les castings toutes les deux, ensemble. On avait été recrutées toutes les deux. J’ai eu la chance de venir et elle était là tous les jours où j’ai enregistré. Elle me manque beaucoup."