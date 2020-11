Tandis que la saison 4 de l’émission bat son plein sur RTL-TVi et M6 en France, et que la saison 5 n’a pas encore été diffusée, la chaîne privée française a déjà lancé le casting pour une sixième saison. En effet, d’après la story Instagram d’Élodie, candidate de la saison 4, le casting est ouvert à toute personne habitant le Nord et le Sud-Est de la France.

Lancée en 2016, l’émission de dating a surpris lors de sa mise à l’antenne par son concept inédit : se marier à un inconnu. À l’époque, le programme a fait polémique mais qu’importe, il a aussi vite trouvé son public et c’est devenu un succès d’audience pour M6. Et aussi pour RTL-TVi, avec aussi plus de 4000 inscriptions lors de la saison 3. Et cela même si certains bourgmestres n’acceptent pas de réaliser ces unions.

Les anciens candidats, que sont-ils devenus ?

Pour la petite histoire, seuls trois couples formés dans le cadre du programme de M6 sont encore ensemble. À commencer par Tiffany et Justin, tous deux s’étaient rencontrés hors caméra lors de la première édition. Mais aussi (attention spoiler !) Vivien et Charline, unis lors de cette saison 4.Couple phare de la première édition du programme, Justin et Tiffany ont récemment accueilli leur deuxième enfant, une petite fille prénommée Zélie. Quant à Vivien et Charline, ils avaient déjà annoncé une grande nouvelle le 21 juillet dernier, à savoir qu’ils vont prochainement devenir parents.

De la précédente saison, citons aussi Joachim et Élodie qui se sont installés ensemble. Quant à Delphine et Romain, si leur belle histoire a duré plus d’un an, ils ne sont aujourd’hui plus ensemble.

On vient également d’apprendre que Raphaël, candidat qui avait épousé Caroline en 2018 dans le cadre de l’émission, va devenir papa mais avec sa nouvelle compagne et fiancée. "Certains le savent déjà, d’autres ont supposé, ou bien encore cru à un mariage…", a-t-il écrit sur Instagram C’est bel et bien un heureux événement que nous attendons avec impatience dans quelques mois… Et oui une petite merveille va venir agrandir notre amour. Tellement hâte que tu arrives."

En Belgique, même son de cloche : peu de candidats finissent ensemble. En trois saison, seul un couple a tenu le choc, celui formé par Emilie et Jérémy. Ils sont parents d’un petit garçon depuis cet été.