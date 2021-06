Surprise sur Instagram! ", balance le cuisinier Cyril Lignac, mort de rire, derrière son smartphone. Cheveux en pétard, la jurée du Meilleur Pâtissier semble quant à elle revenue tout droit de la célèbre trilogie cinématographique des années 80, Retour vers le futur. "J'ai mis les doigts dans la prise Cyril!"

Une scène courte mais drôle, avec Cyril Lignac déguisé en Marty McFly et Mercotte en Doc au volant d'emblématique DeLorean, abondamment commentée sur les réseaux sociaux. "Heureusement le ridicule ne tue pas et on s'amuse bien!", dixit Mercotte, hilare. Et un défi qui s'annonce tout aussi hilarant dans la prochaine saison de l'émission culinaire de M6 actuellement en plein tournage. Un animateur belge est même au casting!