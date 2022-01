De retour dans son pays d’origine pour un show musical intitulé Just the Two Of Us, l'animateur franco-grec de The Voice a repris It’s a Man’s Mans' Man’s World de James Brown mais aussi Comme d’habitude de Claude François. Un passage fortement remarqué!

Le soir du Nouvel An, Nikos Aliagas s’est offert un petit duo dans Just the Two Of Us, l’adaptation grecque d’une compétition de chant britannique qui propose des duos de chanteurs professionnels et de personnalités. Son apparition en mode crooner, diffusée sur la chaîne Alpha TV, a été saluée par la production de l’émission. "Ma cousine Maria Bacodimou, grande star de la télévision depuis 25 ans en Grèce, est membre du jury, a raconté l'animateur de la Star Academy à Pure Charts. Elle m’appelle la veille en catastrophe pour me demander de venir dans le jury suite au désistement d’une des coachs frappée par la Covid (Despina Vandi, Ndlr.). Je suis en vacances en famille mais l’idée m’amuse, et en plus c’est la famille" .

Devenu juge le temps d'une soirée, Nikos Aliagas a même réalisé un duo "pour le plaisir" avec le chanteur Christos Mastoras, leader du groupe Melisses. Les deux hommes ont entonné les paroles d’un tube de James Brown, It’s a Man’s Mans' Man’s World, ainsi que To Palio Mou Palto de Christos Dantis et un medley entre Comme d’habitude de Claude Françoiset My Way de Frank Sinatra.

Amir et Vianney saluent sa prestation (qui n'est pas une première)

"L’alchimie entre Christos Mastoras et Nikos Aliagas a ému et restera dans l’histoire comme un moment musical unique de la télévision grecque", écrivait ainsi l'émission à l'issue de celle-ci sur les réseaux sociaux. "C’était amusant d’être en direct le premier de l’an sur la télévision grecque en tant que chanteur…", a confié ensuite l'animateur de 52 ans sur son compte Instagram. "Ça a été un moment fort et émouvant, je ne l’avais pas fait en Grèce depuis longtemps."

"La classe internationale" a alors lâché Amir en commentaire. "Je rêve où tu squattes presque nos fauteuils ? PS : trop beau de t’entendre parler grec", a ensuite commenté l’actuel coach de The Voice France, Vianney.

Pour rappel, Nikos Aliagas n'est pas à son coup d'essai à pousser la chansonnette. En plus de la Star Ac' 5, il avait déjà repris My Way en 2007 avec un autre chanteur grec, Antonis Remos. Plus récemment, il a aussi chanté sur une reprise de "La mama" de Charles Aznavour, en duo avec Dany Brillant.