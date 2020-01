Comme l'année dernière, un journaliste de l'émission de Yann Barthès s'était glissé dans les coulisses de l'élection de Miss Belgique.





L'analyse, un brin moqueuse de Quotidien, retranscrit plutôt bien l'avis général des internautes et de nombreux belges sur le concours de beauté made in Belgium. Entre le fait qu'il "fallait être bilingue" pour comprendre la soirée, le "couple d'octogénaires à poil" pendant l'espace publicitaire sur RTLPlay ou encore un David Jeanmotte rebaptisé en présentateur du film d'Hunger Games, la séquence de Quotidien prête à sourire. Bref, l'image de Miss Belgique est une nouvelle fois écornée par les Français. "Les candidates avaient une démarche comme dans le jeu GTA" ou encore "Parmi les artistes, il y avait le mec qui traduisait Despacito en français. On aurait dit un Baudelaire de la rime."