Etienne Carbonnier, le chroniqueur du magazine de TMC, a suivi l’élection pour son "Mardi transpi".

L’élection de Miss Belgique, on en parle, même au delà des frontières. Ce mardi, le magazine Quotidien, présenté par Yann Barthes sur TMC, s’est intéressé au concours belge lors du fameux "Mardi transpi" d’Etienne Carbonnier. "On va aller voir un concours hyper prestigieux. Je crois que c’est le plus grand concours de beauté du pays", dit ironiquement ce dernier avant de lancer les images.

Le "seul truc relou", selon le chroniqueur, c’était qu’il fallait 'absolument être bilingue pour suivre la cérémonie sinon on ne comprenait que la moitié'."

De la présentation des candidates aux séances de questions-réponses en passant par les cadeaux « exceptionnels » offerts, la soirée est passée au peigne fin avec humour. Attention aux petits couacs: rien n’échappe au journaliste.

Ce dernier en a même profité pour rebaptiser David Jeanmotte, membre du jury de cette édition, en "Monsieur Hunger Games". Suite au défilé en maillot de bain, celui-ci a dit une phrase qui "aurait pu être mal interprétée": 'J’ai eu ma petite fée clochette qui est sortie comme ça.' Des propos qui ont évidemment fait sourire les journalistes de l’émission et leurs invités.

Voir la séquence intégrale ici :