La saison 10 de Danse avec les stars , malgré des audiences au plus bas, regorge déjà de belles surprises. Outre Clara Morgane, qui a dévoilé pour la première fois des clichés intimes de sa fille de 3 ans, et la maman malade (sclérose en plaques) d’Azize Diabaté, qui a fait pleurer la présentatrice Karine Ferri, le deuxième prime de TF1 a fait trembler les chaumières.

À commencer par la rumeur qui tenait tous les Belges en haleine. En effet, la nouvelle danseuse de cette saison (qui a déjà bossé aux côtés de M. Pokora, Shakira et Alicia Keys), alias Ines Vandamme, a fait jaser de nombreux téléspectateurs qui voyaient en la partenaire de l’ex-sportif Ladji Doucouré une parente de l’acteur JCVD. "Au risque d’en décevoir beaucoup, je ne fais pas partie de la famille de Jean-Claude Vandamme", confirme la jeune femme de 27 ans, originaire de Dunkerke, à nos confrères de Purepeople. "Mais j’ai fait croire durant toute mon enfance que c’était mon oncle et tout le monde y a cru. Quand il y avait des petites histoires, ça m’a servi. Quand on est un peu jeune, on a 8 ans, on se bat pour un chewing-gum. Moi, je disais que j’étais la nièce de Jean-Claude Vandamme et ça mettait tout le monde d’accord. Désolé à tous mes camarades qui verront cette vidéo, ce n’était pas vrai, c’était un mensonge ."

Mais la cerise sur le gâteau de samedi fut l’élimination surprise de l’interprète d’"Au fur et à mesure" (34 %) - malgré un tendre baiser à son partenaire en fin de prestation - face à Moundir (66 %) après son échange tendu avec un membre du jury. "Ce que je vois justement, c’est qu’il y a beaucoup de tension et c’est normal" , lance Chris Marques à la chanteuse de 56 ans. "C’est normal, vous êtes stressée, vous êtes dans un environnement en train de faire quelque chose dont vous n’avez pas l’habitude. Vous n’avez pas la maîtrise de la danse." Ce à quoi l’imitatrice, accusée de faire un peu trop sa star sur le plateau, a répondu : " Tout ce qu’ont dit les juges, c’est totalement vrai. Parce qu’à la répétition j’étais encore très calme et puis là, c’est vrai… voilà. Je comprends très bien ce qu’ils me reprochent, entre guillemets, et je demanderai à Chris Marques de m’imiter Muriel Robin." Ambiance !