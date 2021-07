Danse avec les stars fait partie de ces programmes dont le Covid a eu raison. Contrairement à de nombreuses autres émissions qui ont pu être adaptées pour faire face aux contraintes sanitaires, le programme phare de TF1 est tout simplement passé à la trappe la saison dernière ; Difficile en effet d’imaginer les protagonistes danser masque sur le nez tout en gardant la distance sociale imposée. Cela n'aurait rimé à rien et aurait totalement dénaturé le résultat à l'écran.

Pour le retour de son rendez-vous en 2021, TF1 semble vouloir marquer un grand coup. La semaine dernière, Clément Garin, ex-chroniqueur de Touche pas à mon poste, faisait savoir qu’une star internationale serait de la partie : Dita von Teese, alias la Reine du burlesque. La danseuse de charme aux airs de pin-up et ex de Marilyn Manson n’a en effet peur de rien. Récemment, elle a participé à la version britannique de Masked Singer dans un costume de betterave…

Un jury cinq étoiles

Si la participation de cette dernière n’est pas confirmée, Télé Loisirs livre une série d’autres informations qui tendent à prouver qu’il va y avoir beaucoup de changement pour la 11e saison.

On le sait, Karine Ferry a décidé d’aller voir ailleurs si le ciel n’est pas plus bleu. Camille Combal se retrouve donc seul à la présentation.

Du côté du jury, toujours selon le magazine, on va faire table rase du passé ou presque. Seul rescapé de l’aventure : Chris Marques. Jean-Marc Généreux est parti à la concurrence, Shy’m, qui est devenue maman en début d’année, ne sera probablement pas de l'aventure cette année. Quant au danseur Patrick Dupond, il nous a quitté il y a quelques semaines.

Qui pour remplacer tout ce monde ? Télé Loisirs avance le nom de Jean-Paul Gauthier et celui de Denitsa Ikomonova, quatre fois lauréate du programme en compagnie de Clément Rémiens, Laurent Maistret, Loïc Nottet et Rayane Bensetti. La “faiseuse de vainqueur” ne foulerait dès lors plus le parquet comme danseuse, bien évidemment. Ce serait un casting cinq étoiles très bien venu pour relancer DALS après l'interruption Covid.

Bye bye les directs

La mécanique de l’émission aurait aussi subi un remaniement. Toutes les émissions seraient enregistrées à l’avance. Une mesure qui pourrait être liée aux conditions sanitaires. Plus important, plusieurs couples pourraient être éliminés lors d’une même soirée comme cela se fait avec les aventuriers de Koh-Lanta.

Tout cela reste du conditionnel, TF1 cultivant le secret sur ses émissions les plus en vue. C’est le cas depuis longtemps.