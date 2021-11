Les trois primes spéciaux des 20 ans de la Star Academy sur TF1 mettent les anciens candidats, les fans et toute une génération en émoi. Si de nombreux participants ont répondu à l’appel de cet anniversaire, force est de constater que certains brillent par leur absence : Olivia Ruiz (voir ci-dessous), Georges-Alain Jones (qui avait accusé le télécrochet de tricherie) ou encore la Belge Jill Vandermeulen (à qui on demandait, à 17 ans, de s’habiller très très court) et Raphaëlle Ricci. La célèbre coach en expression scénique de 54 ans - révélée dans la 1re saison de la Star Academy - en a fini aujourd’hui avec le petit écran. Mais tous les fans s’en souviennent. "Si je n’ai pas souhaité aller sur les prochains primes des 20 ans de la ‘Star Academy’, ce n’est pas parce que je suis aigrie, ce n’est pas parce que je crache dans la soupe, ce n’est pas parce que je renie six ans de ma vie et ce n’est pas non plus parce que je suis fâchée avec qui que ce soit…, écrit la prof très redoutée - et toujours autant sans langue de bois - sur Facebook. Bin non, rien de tout ça et rien de croustillant à donner comme raison, j’ai juste tourné la page ! Je pense que c’est assez clair et simple à comprendre."

(...)