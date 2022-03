Le menu est des plus alléchants. "Vous connaissez la légende. Mais connaissez-vous vraiment l’homme ?", annonce la bande-annonce de la série documentaire que Netflix consacre à Johnny Hallyday, à voir à partir de ce mardi 29 mars. Il l’est d’autant plus que la plateforme a des références en la matière. À titre d’exemple, citons le docu sur Angèle, celui sur Kanye West, Britney vs Spears, Miss Americana dédié à Taylor Swift, Gaga : Five Foot Two consacré à Lady Gaga et Homecoming retraçant le destin de Beyoncé, ou encore Les étoiles vagabondes de Nekfeu. Bref, du côté du leader mondial de la VOD, on sait y faire, de quoi espérer le meilleur pour ce Johnny par Johnny.