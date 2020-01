Si Jay Hernandez rêverait de voir Tom Selleck, premier Magnum, lui donner la réplique dans le reboot de la série culte, ce dernier se montre plutôt catégorique à l’idée d’y faire une apparition.

"Je n’ai aucune intention de jouer dans le reboot. Ce n’est pas de la vengeance, de la colère ou de la mesquinerie mais parce que ça me détournerait de Blue Bloods (série dans laquelle il joue depuis 2010 et qui en est à sa huitième saison, NdlR). J’adore cette série. J’adore l’équipe qui y travaille. Cela me tirerait de la réalité de ce que je fais", explique la star de 74 ans à Télé 7 jours.

Celui qui a également incarné le mari de Monica Geller dans Friends souhaite toutefois beaucoup de réussite à son successeur. "Le patron de CBS me l’avait dit lorsque l’idée de faire un reboot a émergé : Si tu es contre ce projet, on ne le fera pas. J’ai demandé un temps de réflexion et, je me suis rendu compte que ma série Magnum était très différente de la leur", déclare-t-il. "Est-ce que ce reboot m’a offensé ? Je pense qu’à notre époque, c’est une bonne chose de dire qu’être offensé est un choix et je choisis de ne pas l’être. Je leur souhaite de réussir. Le succès est tellement dur à obtenir."