Il n’y a pas assez de festivals comme le Festival Poilant", déplore Bénédicte Philippon, marraine de l’événement qui aura lieu le week-end du 7 mai à Gembloux. Un festival d’humour caritatif en faveur de la cause animale fondé par l’humoriste Gizèle, connue pour son spectacle À poils, que soutien la comédienne de 37 ans, ex-Pouf du Grand Cactus de la RTBF. "Je suis végétarienne et j’aimerais avoir un jour le courage de devenir complètement végane…, poursuit celle qui a écrit deux livres sur ses chats (Archimède et moi, NdlR.) car cela reste difficile quand je vois une pizza ou quand je suis invitée chez des gens. Je mange encore parfois des produits laitiers, des œufs et du miel. C’est difficile de m’en passer même s’il existe une marque d’œufs qui ne tue pas la poule. Elles ne sont jamais envoyées à l’abattoir mais en maison de retraite."