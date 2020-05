Après le film, la bande dessinée française est adaptée en série.

Snowpiercer ou Le Transperceneige, dans sa version originale, est une bande dessinée française de science-fiction créée par Jacques Lob et Jean-Marc Rochette. Il y est question de confinement (tiens, tiens...). Dans un monde glacé, les survivants se trouvent à bord d'un train qui fait le tour du monde, perpétuellement. Le Transperceneige, c'est son nom, est composé de 1001 wagons au coeur desquels se joue une véritable lutte des classes où l'injustice est légion.

Après avoir inspiré, en 2013, un film au réalisateur Bong Joon-ho (réalisateur de Parasite, Palme d'or du Festival de Cannes en 2019), la bande dessinée se voit adaptée en série par Josh Friedman (Avatar) et fait partie des nouveautés à ne absolument pas manquer sur Netflix.

La série de Netflix développe toutefois une trame différente de la bande dessinée, même si le fond est le même. Entre compromission et lutte de pouvoir, chacun tente de survivre. Cette version est davantage tournée en intrigue policière (malheureusement pas écrite par Agatha Christie comme son cousin lointain Le Crime de L'Orient-Express). Ce prétexte scénaristique se fait au détriment de l'idée de départ où l'évolution linéaire des personnages permettaient d'avoir conscience des classes sociales.

Si les deux premiers épisodes permettent de planter le décor, cette version édulcorée n'a pas encore décollé. La présence de Jennifer Connelly (Requiem for a dream, Un homme d'exception) est un plus, tout comme la prestation assez juste de Daveed Diggs (Wonder, Blindspotting). Mais il faudra des rails solides pour que le projet puisse emmener les voyageurs de Netflix à la prochaine gare.