Ce dimanche, le dernier épisode de ce treizième chapitre était diffusé sur RTL-TVI. Quel agriculteur a trouvé sa moitié grâce à l’aventure ? Voici le bilan de la saison :

Grégory : il y a quelques semaines, Grégory a choisi de partir en voyage avec Rosana, prétendante avec qui il se sentait "le mieux". La Laponie a permis aux deux célibataires de se rapprocher. Petits bisous, mots tendres, entre eux, c’est le début d’une belle histoire d’amour. "On s’est bien trouvés", répètent-ils d’ailleurs souvent. "Rosana, c’est mon antidépresseur. Quand elle est là, je suis beaucoup plus calme", précise aussi Grégory avec des étoiles dans les yeux.

Jean : entre Jean et Marine, le courant n’est pas passé. Si à la ferme, l’agriculteur et sa prétendante semblaient bien s’entendre, à Rotterdam, leur destination de voyage, une discussion tendue a incité la jeune femme à faire ses bagages et à revenir en Belgique, sans Jean.

Fabian : Laurie ayant quitté l’aventure de façon prématurée, Fabian a profité de quelques jours de vacances pour apprendre à connaître davantage Anne, sa dernière prétendante. Sur place, ces derniers se sont toutefois rendu compte que leurs caractères ne s’accordaient pas. "Il n’y avait pas le truc, ajoute l’agriculteur. À la fin des vacances, c’était assez froid. Il y a eu quelques messages puis, c’était fini."

Florent : bien qu’il ait lancé un timide "Je t’aime" à Amandine, la prétendante qu’il a choisie pour partir en voyage, Florent, le jumeau de Fabian, finit seul l’aventure. "On était très différents. Sur le long terme, ça n’aurait jamais pu aller", dit-il à ses camarades avant d’ajouter qu’en rentrant à la ferme, il n’avait pas spécialement eu l’envie de prendre des nouvelles de la jeune femme.

Alain : entre Alain et Janique, tout roule. Lors de leur voyage, l’agriculteur et sa prétendante n’ont pas caché les sentiments qu’ils éprouvaient l’un pour l’autre. "Il m’apporte beaucoup de tranquillité", explique Janique qui s’est pratiquement installée chez son nouveau compagnon.

Nicolas : pas de chance pour Nicolas. Après avoir appris que deux de ses prétendants avaient eu le coup de foudre l’un pour l’autre, l’agriculteur a eu du mal à s’attacher à Giuliano, homme avec lequel il est parti à Malte. "Il n’y avait pas le petit truc, le feeling", dit-il.

Valentine : c’est sans regret que Valentine a décidé de ne pas partir en voyage avec l’un de ses prétendants. Sans papillon dans le ventre, la fermière a préféré couper court à l’aventure et a réalisé une chose : son futur compagnon devra faire partie du milieu agricole sinon ça ne pourra pas coller !

Björn : après avoir brûlé les étapes avec Lisa, Björn se sentait très mal. L’homme a donc pris quelques jours de repos en France. L’occasion pour lui de faire le point. Il en revient en ayant pris une décision importante, celle de prendre des cours pour apprendre à mieux lire et écrire.