La pire des privations sur Koh-Lanta, c’est assurément la nourriture. Tous les candidats que nous interrogeons le disent : trouver de quoi manger est leur préoccupation première. Ils y consacrent le plus clair de leur temps, une importance qui ne transparaît pas toujours à l’écran.

Cependant, lors de ce nouvel épisode diffusé ce mardi soir sur TF1, on a pu constater à quel point un estomac vide peut vite devenir un gros problème. Battue pour la nième fois lors du jeu de confort, l’équipe des Rouges a à nouveau dit au revoir à un festin gargantuesque dont ont bénéficié les Jaunes. De retour sur leur camp, les vaincus se sont tout de suite mis en quête de cette si rare et donc précieuses nourriture. Hélas pour eux, ils ont dû se contenter d’un peu de manioc. “On mange tout, je te préviens”, a adressé Maxime, qui a trouvé le plant en question, a Louana qui veille au rationnement des troupes.

“On va bien manger mais on va en garder pour demain quand même”, a rétorqué cette dernière. Voilà qui n’était pas du goût de Maxime qui a fait des pieds et des mains pour que tout le manioc qu’il avait trouvé soit servi. “Même si c’est toi qui as trouvé le manioc, tu ne peux pas te permettre de dire : ‘Je l'ai trouvé donc on mange tout ce soir. Dans ces cas-là, j'ai gagné le riz, je ne le partage pas’. C’est nul de réagir comme ça. On est huit, on est un groupe. Il y a le cerveau qui parle et il y a le ventre. Maxime, lui, c’est souvent le ventre et pas trop le cerveau ! Il est pénible”, a confié Louana à la caméra.

"C’est ça qui est agaçant avec lui"

Ce petit jeu autour de la nourriture a duré jusqu’au lendemain matin, Maxime demandant aussi que du riz soit cuisiné en plus, ce qui a eu le don d’énerver passablement plus certains membres de la tribu Rouge. En particulier Ambre et surtout Louana, très irritée par son attitude, son inactivité sur le camp et ses mauvaises performances sur le jeu de confort. “Il a peur de pas avoir assez. C’est ça qui est agaçant avec lui, c’est comme ça pour tout. Il a son petit mot à dire tout le temps. Il a toujours peur de manquer”, a-t-elle déploré.

Bref, il y a de la tension dans l’air chez les Rouges. Des frictions atténuées par leur succès lors du jeu d’immunité mais qui pourraient vite ressortir si une nouvelle défaite devait s’inviter dans leur quotidien.D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à prédire qu’il sera le prochain éliminé de Koh-Lanta parce qu'il a aussi agacé pas mal de monde.