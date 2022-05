Diffusé depuis cinq ans,continue d'attirer les téléspectateurs sur le petit écran. Et cela malgré la diffusion d'autres feuilletons du genre comme- dont la fin est annoncée en novembre prochain - sur France 3 etsur TF1. La série portée par Ingrid Chauvin ne cesse de séduire son public à l'inventivité des scénaristes qui offrent aux personnages des histoires toujours plus folles et marquantes.

Ce lundi, une scène a totalement bouleversé les fidèles du feuilleton. Empoisonnée par le tueur à la rose, qui n'est autre que Loïc Mercier, Louise, personnage phare du feuilleton, trouve la mort sur son lit d'hôpital, quelques jours après son mariage avec Bart. "Je déteste les scénaristes de DNA là. Ils ont tué Louise, j'y crois pas!", "Je suis trop triste... C'est pas juste de nous enlever Louise et Bart a eu sa dose de souffrance", "Oh, la fin m'a vraiment arraché le coeur", "Franchement, je suis dégoûtée de la mort de Louise", "La mort de Louise est inadmissible! Pourquoi? Elle formait un si joli couple avec Bart. Franchement déçue". Les commentaires s'enchaînent sur les réseaux sociaux.

Alexandra Naoum, interprète de Louise, s'était exprimée au sujet de ce départ tragique dans les pages de Télé Poche. "Aude Thévenin (la productrice de la série, Ndlr.) m'en a parlé au cours d'un déjeuner, en janvier dernier. On sait tous que, dans une série quotidienne, aucun personnage n'est à l'abri d'une mort", explique la comédienne avant d'ajouter être "contente de la façon dont c'était écrit."

A la suite de la diffusion de l'épisode, l'actrice a fait ses adieux sur les réseaux sociaux. "Une page se tourne ce soir, l’occasion pour moi d’exprimer ma reconnaissance après une année et demi aux côtés de ces équipes formidables", écrit Alexandra Naoum sur Instagram avant de remercier les nombreuses personnes avec qui elle a pu travailler sur Demain nous appartient.

De son côté, Hector Langevin, l'acteur qui incarne Bart, a écrit un message touchant à sa partenaire de jeu. "Tu as été une rencontre, une conseillère, une confidente, une partenaire, et un morceau de ma vie extraordinaire, commence-t-il. Chaque moment de tournage, tous les deux, est maintenant gravé au fond de mon cœur et je sais (tu sais de quoi je parle.) que ce n'est pas terminé… Malgré la certitude que nos chemins vont se recroiser, Bart, lui, a eu vraiment mal au cœur. J’ai suivi scrupuleusement chaque conseil que tu m’as donné, bu chacun des textes qu’on a joué tous les deux, ri a aucune de tes blagues et souri à chaque fois que je te voyais. Tu seras toujours mon premier mariage de fiction et surtout cette femme extraordinairement talentueuse à mes yeux. Le respect et l’admiration que je te porte n’ont d’égal que ta beauté et ta gentillesse. Tu manques terriblement à Bart. Je t’embrasse tendrement. À demain (parce que demain nous appartient)."