La 66e édition du Concours Eurovision de la Chanson avance à grands pas. Dès le 10 mai prochain, les festivités débuteront à Turin, en Italie. Suite à la victoire de Maneskin, l’année dernière, c’est, en effet, dans la péninsule italienne que se déroulera l’événement muscial qui rassemble, à chaque édition, près de 200 millions de téléspectateurs à travers le monde. Sur scène, Jérémie Makiese, un ancien gagnant de The Voice Belgique, défendra nos couleurs avec Miss You, un morceau aux influences pop, soul, hip hop et classiques.

Mais le jeune homme ne sera pas le seul à représenter notre pays lors de ce grand show mondial. Porte-parole de la Belgique à l’Eurovision en 2019, David Jeanmotte a, à nouveau, été choisi pour annoncer le vote belge lors de la grande finale du 14 mai. “Je suis toujours très honoré qu’on fasse appel à moi”, déclare le relookeur et chroniqueur du Grand Cactus.

Pourquoi la RTBF a réitéré ce choix ? “Pour l’Eurovision, la RTBF a choisi une personnalité haute en couleur, qui est très active tant dans nombreuses émissions à la RTBF que dans l’univers artistique francophone”, explique le service public belge.

Le télévoting étant énoncé séparément depuis 2016, David Jeanmotte dévoilera uniquement le nom du pays qui aura obtenu 12 points de la part du jury de professionnels belges. Ce dernier décerne son vote en fonction de ce qu'il a vu lors des répétitions que l'on appelle également le "jury show".