A chaque numéro deson lot de révélations. Et, ce lundi, Baba a encore frappé fort en dévoilant des informations qui ont créé un petit séisme parmi les personnes assises autour de la table. Et pour cause, celles-ci concernaient les plus gros salaires des chroniqueurs du talk-show. "", demande Cyril Hanouna à son équipe avant de confirmer qu'il s'agissait bien du côté de la table où étaient installés Matthieu Delormeau, Valérie Benaïm, Benjamin Castaldi et Kelly Vedovelli.

Mais lequel d'entre eux reçoit le plus gros salaire à la fin du mois? Le présentateur a rapidement donné réponse à cette question. "Bénaïm, vous avez le plus gros salaire des chroniqueurs avec les primes en plus. C'est la mieux payée des chroniqueurs", dit-il avant de continuer: "C'est celle qui gagne le plus à la fin du mois. J'ai tout regardé. C'est Benaïm qui est la mieux payée." La journaliste se classerait ainsi devant Benjamin Castaldi, Matthieu Delormeau et Bernard Montiel, arrivés respectivement en deuxième, troisième et quatrième position dans le classement. Des révélations qui n'avaient pas l'air de ravir Matthieu Delormeau, chroniqueur récurrent de Touche pas à mon poste. "Il peut les péter, ça ne changera rien", prévient alors Cyril Hanouna.

Le présentateur a toutefois coupé court aux discussions concernant le chroniqueur qui, au contraire, était le moins bien payé de la bande. "C'est moi", a-t-il tout simplement conclu pour ne vexer personne. Une réponse qui est évidemment fort peu crédible quand on sait, via les informations dévoilées par le Canard Enchainé, qu'il gagnerait pas moins de 40.000 euros par mois, uniquement pour présenter Touche pas à mon poste.

Il y a un peu plus d'un an, certains autres chroniqueurs s'étaient exprimés sans tabou sur ce qu'ils gagnaient à Touche pas à mon poste. Isabelle Morini-Bosc, journaliste médias présente presque quotidiennement sur le plateau de Cyril Hanouna, avait, par exemple, déclaré, sur Non Stop People, toucher environ 450 euros par émission. De leurs côtés, Jean-Michel Maire et Gilles Verdez avaient confié gagner respectivement 1000 euros et 600 euros par prestation.