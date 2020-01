La saison 4 d’Appel d’urgence démarre en trombe ce dimanche sur RTL-TVI et RTLPlay.

Je suis devenue calltaker en 2009", confiait Akoeley, 31 ans, standardiste à la centrale d’urgence (112 ambulances et pompiers) du côté de Namur, à l’occasion de la troisième saison d’Appel d’urgence. "C’était mon premier job. Je sais qu’on est confronté à la mort, au stress et à la pression mais cette profession reste ma préférée. Car chaque appel est unique, chaque personne et chaque cas aussi. Chaque appel que je prends, c’est comme si c’était le premier de ma carrière."

Le moins que l’on puisse écrire c’est que ces gens qui "sauvent des vies" à travers le combiné sont des passionnés. La plupart du temps, ce sont d’anciens policiers, ambulanciers, médecins ou infirmiers. Mais les quinze calltakers qu’a suivis RTL-TVI entre le Hainaut, Namur et Liège sont formés au diapason pour répondre de la manière la plus adéquate aux personnes en détresse avant l’arrivée des secours. " Peu de gens connaissent la technique de Heimlich (qui consiste éviter qu’une personne s’étouffe en cas d’obstruction totale des voies respiratoires par un corps étranger, NdlR)."

Si pour des raisons d’anonymat et de confidentialité les appels d’urgence ont été doublés ou modifiés, l’émission est vécue en temps réel par le téléspectateur. Sans montrer une seule image des cas évoqués dans le programme, Appel d’urgence est tellement palpitant qu’on s’y croit vraiment. Et la saison 4 ne dérogera pas à la règle.

"Est-ce que le couteau est toujours dans la plaie ?"; "Tout est à terre ?" ; "On vous a volé une chemise et un pantalon noir en pleine rue ? " ou encore "C’est une bagarre de voisins, alors ?" Les calltakers essayent, via leur casque téléphonique, de récolter un maximum d’informations avant d’envoyer les secours ou la police sur place, tout en prodiguant les bons conseils dans ces moments souvent cruciaux. C’est le cas lors d’un malaise vagal alors qu’une mère avec ses deux enfants est affolée par un couple qui se dispute devant chez elle ou lors d’un accident sur une autoroute. Au bout du fil, Isabelle essaye alors de savoir si la personne est encore consciente dans le véhicule. " Il a une coupure au niveau de la tête mais le bras bouge , dit la voix au téléphone . La plaie est ouverte !"

Un concept qui séduit jusqu’en Australie

Au-delà des cas graves, il existe aussi des incidents domestiques ("les voisins au-dessus de chez moi sont partis depuis plus d’une semaine et je suis envahi par leurs chats et rats") et des plaintes (" mon ex ne veut pas me rendre mon mobilier"). D’autres situations prêtent parfois aussi à sourire. À commencer par cette femme qui pense être envahie par des frelons alors qu’il s’agit en réalité d’inoffensifs hannetons, comme le découvre l’hyperzen Léon pendant la discussion.

Entre les gens qui se trompent de numéro, ceux qui pensent avoir gagné un concours ou à qui on demande d’épeler leur prénom ("G comme Georges ?" "Non, comme Gunther"…), le téléspectateur assiste également à des cas très farfelus. C’est le cas lorsqu’Isabelle appelle un pompier, "le plus patient de votre brigade", pour s’occuper d’un couple bavard qui se plaint d’un nid guêpes. Mais la médaille revient à ce vieil homme qui a attendu une journée entière avant d’appeler le 112. "J’ai chuté dans ma douche et ça fait 24 heures que je suis au sol. Le souci est que je ne sais pas me lever, je me suis uriné dessus et je ne sens plus mes pieds." "Ok, on vous envoie quelqu’un d’urgence ! " "Merci mais je vous préviens… je suis tout nu."

Ces histoires, toutes réelles, font d’Appel d’urgence un véritable succès d’audience sur RTL-TVI. Elles rassemblent plus de 500 000 téléspectateurs à chaque numéro, toutes saisons confondues. Avec un pic à 640 000 lors de la saison 3, qui a donné à la chaîne privée sa meilleure part de marché : plus de 45 %. Venu de Flandre, où sur Éen il porte le nom de De noodcentrale, le concept a été revendu dans de nombreux autres pays comme La France, les Pays-Bas, l’Italie, l’Allemagne et même l’Australie !