Si le programme de TF1 a propulsé certains quidams au rang de star (Jenifer, Nolwenn, Élodie Frégé, etc.), pour d’autres, la Star Academy a été un véritable frein à leur carrière. "C’était la honte de faire cette émission dans le milieu hype de la techno", avait précisé, embarrassé, Quentin Mosimann au Parisien. Le gagnant de la saison 7 a d’ailleurs laissé tomber le "Quentin" dans son nom de DJ, histoire d’oublier - en partie - ce pan de sa vie d’artiste et aider sa carrière à l’international. "J‘ai chanté avec Céline Dion, Johnny, Aznavour, Zucchero, Paul Anka… C’était dingue, avait toutefois confié, aussi au Parisien, l’artiste fier de ce côté-là de la Star Ac’. J’ai été très touché par ma rencontre avec les parents de Grégory Lemarchal. J’ai collecté des fonds pour leur association et je garde contact avec eux." C’est pourquoi celui qui a aussi été coach à The Voice Belgique, a tout de même pris le temps d’enregistrer une prestation à l’occasion du vingtième anniversaire de la Star Academy. Même s’il dit "vomir la téléréalité", Mosimann nous avouait il y a quelques années qu’il devait "tout à cette émission" et assumait donc l’étiquette. "Même si elle ne m’a pas toujours servi, je ne vais pas le cacher. Quand je rentrais dans un club, les gens me disaient : Mais qu’est-ce que tu fous là ?" Mais, pour rappel, "c’est la Star Ac’ qui est venue me chercher à Ibiza car ils n’avaient jamais eu de DJ qui savaient chanter dans l’émission. Après, j’ai adoré la Star Ac’, j’ai eu beaucoup de chance d’y participer. Mais avec toutes les concessions à faire, j’ai failli péter un plomb. Un jour, j’ai donc dit stop, je veux faire ma propre musique".

P.-Y.P.