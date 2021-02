Depuis bientôt un an, les relations sociales ne se limitent qu’à notre bulle. Une situation qui n’arrange pas les célibataires en quête du grand amour. Malgré la pandémie, Mariés au premier regard revient, ce dimanche, pour une quatrième saison sur RTL-TVI, afin de donner un coup de pouce scientifique à ceux et celles qui essayent de trouver chaussure à leur pied mais sans succès. Le principe de l’émission est tel que les couples formés ne pourront toutefois se rencontrer que le jour de leur mariage. Un concept particulier qui séduit toujours autant avec plus de 3.000 candidatures cette année...