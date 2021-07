Pour casser les habitudes et, surtout, pour permettre à ses animateurs vedettes de prendre des vacances bien méritées, TF1 profite de la période estivale pour présenter de nouveaux visages aux téléspectateurs. Ce vendredi, ces derniers passeront la soirée avec Hélène Mannarino, une des étoiles montantes de la chaîne. La journaliste de 31 ans sera aux commandes du premier numéro du Grand Quiz, jeu de culture générale lors duquel 150 personnes réparties en trois groupes d’âges testeront, cette fois-ci, leurs connaissances sur le sujet du permis de conduire.

C’est en regardant Marc-Olivier Fogiel dans On ne peut pas plaire à tout le monde qu’Hélène Mannarino s’est découverte une passion pour le journalisme. Elle n’avait alors que 10 ans.

Encore étudiante, la jeune femme se fait repérer par Jean-Michel Apathie alors qu’elle était en train de réaliser un stage chez RTL France. Elle continue alors sa formation dans l’équipe du Grand Journal de Canal + et trouve finalement sa place sur la chaîne cryptée en devenant assistante de La Nouvelle Édition, émission d’Ali Baddou.

En 2014, Hélène Mannarino fait ses débuts à l’antenne, en tant que chroniqueuse. D’abord sur France Ô, ensuite sur D8 où elle fait partie de l’équipe du Grand 8 et de l’émission Il en pense quoi Camille ? avec Camille Combal.

Son arrivée sur TF1 se fait en douceur avec une chronique sur LCI, en 2017, la présentation d’Appels d’urgence et des grandes séries documentaires sur TFX ainsi que celle de Rétroscopie sur TMC. Ce n’est toutefois qu’à partir de cet été que la journaliste prendra les commandes de son premier prime-time sur TF1. Une ascension qui s’accompagnera de la co-présentation de La Matinale de LCI à la rentrée prochaine au côté de Stefan Etcheverry.

En parallèle de la télévision, Hélène Mannarino a bénéficié d’un beau rayonnement sur les ondes, et plus particulièrement sur Europe 1 où elle a présenté, en deux ans, plus de 400 “portraits inattendus”, récits impressionnants contenant des anecdotes et des secrets jamais dévoilés par ses invités. Le 1er juillet dernier, elle dressait, pour la dernière fois, le portrait de l’invité du jour, à savoir La Grande Sophie. “C’est pas simple de se séparer des choses que l’on aime, déclare-t-elle face à la chanteuse, émue et bluffée par ce que la journaliste avait dévoilé à son sujet.

Hélène Mannarino continuera-t-elle à présenter des prime-time à la rentrée sur TF1 ? Si aucune information ne circule encore à sujet, il y a fort à parier que la journaliste puisse encore faire parler d’elle d’ici les prochains mois…