Ça bouge chez RTL-TVI. Depuis une dizaine de jours, la chaîne tourne une nouvelle téléréalité dans le plus grand secret, hors de Bruxelles et uniquement avec des candidats Belges. Mais pas n’importe qui. Il s’agit d’ex-participants de L’amour est dans le pré, Mariés au premier regard, Vu à la télé et même Koh-Lanta. Selon nos informations, Maud, lauréate de l’édition 2019 du jeu d’aventure de TF1, privée de All Stars cette année, est de la partie. Le tout sera animé par Fred Etherlinck, ex-candidat belge à l’Eurovision.

