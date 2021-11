Le Meilleur Pâtissier nous l’a démontré plus d’une fois : il n’y a pas d’âge pour exceller en pâtisserie. La preuve encore avec Maud, lycéenne de 16 ans, qui s’est déjà fait remarquer à plusieurs reprises dans la dixième saison de l’émission diffusée tous les lundis sur RTL-TVI. “Je savais que je l’allais, un jour, m’inscrire au Meilleur Pâtissier mais je ne pensais pas que ça allait se faire aussi tôt”, explique l’adolescente qui a été démarchée par la production de l’émission. “Elle était à la recherche d’un candidat jeune et m’a contacté via Instagram où je poste régulièrement des photos de mes gâteaux. Quand j’ai accepté de passer le casting, j’ai dû envoyer une vidéo de moi et faire goûter mes gâteaux dans les studios de la BBC. S’en sont suivies une interview filmée et une épreuve de pâtisserie comme si l’émission avait déjà commencé.”

Quand votre passion pour la pâtisserie est-elle née ?

“C’était en regardant la huitième saison du Meilleur Pâtissier. Je trouvais ça super. Du coup, j’ai eu envie d’essayer de pâtisser à mon tour. J’ai fait un gâteau, puis deux, puis trois. Je me mettais des petits défis et c’est comme ça que j’ai pu progresser. Aujourd’hui, je ne passe pas une semaine sans pâtisser, en fonction de ce que je dois faire pour le lycée.”

D’ailleurs, comment avez-vous géré le lycée et le tournage du Meilleur Pâtissier ?

“Les journées de tournage étaient assez conséquentes donc j’ai dû arrêter le lycée pendant l’aventure. Enfin, je l’ai mis entre parenthèses. J’en avais parlé au préalable à mon proviseur qui m’a donné l’autorisation de le faire. J’ai accumulé du retard mais j’ai pu tout rattraper pendant les grandes vacances. Heureusement, cela n’a pas mis mon année en péril.”

Comment tes camarades de lycée réagissent-ils à ta participation ?

“Ils trouvent ça drôle de me voir à la télévision et me soutiennent beaucoup. Avec mes amis proches, on en parle souvent. Avec les autres, un peu moins mais je n’aime pas être au centre de la discussion.”

Une fois sur le tournage, Le Meilleur Pâtissier, c’est comme vous l’imaginiez ?

“Oui, assez. Les animaux que l’on voit à la télévision étaient bien là (rires). J’ai été surprise de voir le nombre de personnes, de caméras et de lumières qu’il y avait sous la tente. J’ai découvert l’univers de la télévision. Au début, ça me stressait un peu mais après j’avoue qu’on s’y habitue.”

N’aviez-vous pas peur que le jury et les autres candidats vous infantilisent à cause de votre jeune âge ?

“Oui, j’avoue que j’appréhendais un peu. Mais, il n’y a rien du tout ça. Il y avait énormément de bienveillance. Ils ne se sont pas comportés différemment parce que j’étais plus jeune qu’eux.”

Vous avez déjà eu l’occasion de porter le tablier bleu. Une fierté pour vous ?

“Totalement. C’est une reconnaissance de mon travail. Chaque semaine, on a envie de l’obtenir alors, quand on l’a, on ne peut être qu’heureux.”

Voyez-vous votre avenir professionnel dans la pâtisserie ?

“Je suis encore très jeune. Je n’ai pas envie de m’aventurer dans un CAP. Je vais d’abord passer mon BAC et ensuite, on verra. Je ne suis pas sûre de vouloir faire de la pâtisserie mon métier mais je ne ferme pas la porte.”

Ce lundi, le thème de l’épisode s’intitule “Retour en enfance”. Est-ce que cela vous parle ?

“Bien sûr ! Ce qui m’amusait surtout, c’est de voir les autres candidats parler de leurs jeux d’enfants et des gâteaux qui ont marqué leur enfance parce que ce ne sont pas du tout les mêmes que les miens.”