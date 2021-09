À seulement 19 ans, le vidéaste va faire ses débuts sur le parquet de l'émission, ce vendredi soir.

"Michou? Mais, il est décédé il y a plus d'un an!" A l'annonce de la participation de Michou à Danse avec les stars, nombreux sont ceux à s'être fait cette réflexion. Qu'on se rassure, le directeur de cabaret, surnommé l'homme en bleu, ne reviendra pas d'entre les morts pour se frotter pour le plaisir de faire quelques pas de danse lors de cette onzième saison. Derrière le surnom Michou se cache une autre personnalité, moins connue du grand public mais véritable star de YouTube où sa chaîne est suivie par plus de six millions d'abonnés.

Du haut de ses 19 ans, ce jeune homme, qui s'appelle en réalité Miguel Mattioli, fait partie des trente vidéastes les plus populaires en France. Originaire d'Amiens, il ouvre sa chaîne YouTube à l'âge de 14 ans et voit croître sa communauté en publiant des vidéos de lui jouant à des jeux vidéos tels que Clash Royale ou encore et surtout Fortnite.

En 2020, il signe chez Webedia, entreprise spécialisée dans les médias en ligne où se trouvent Cyprien ou encore Norman. Il se met alors aux vidéos humoristiques et se lance dans la musique avec un premier EP composé de sept titres intitulé My Life. Fort de sa notoriété sur les réseaux sociaux, ses clips vidéos engendrent des millions de vues par jour.