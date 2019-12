Mickaël Lumière incarnera l'ex-gagnant de la Star Academy dans un biopic diffusé sur TF1.

Il y a douze ans, Grégory Lemarchal, gagnant de la Star Academy 4 à la voix angélique, perdait son combat contre la mucoviscidose à seulement 24 ans. Cette histoire, qui a marqué les Français, fera l'objet d'un biopic qui verra le jour sur TF1. Si l'on savait déjà qu'Odile Vuillemin (L'Emprise, Profilage, Un homme parfait) et Arnaud Ducret (Parents, mode d'emploi), le nom de l'acteur qui incarnera Grégory Lemarchal à l'écran était encore un mystère. Son identité a enfin été révélée. C'est Mickaël Lumière qui se mettra dans la peau du jeune chanteur à qui il ressemble beaucoup.

Peu connu du grand public, Mickaël Lumière a commencé sa carrière en tant que livreur de pizzas dans un court métrage intitulé Four Days. Il participe ensuite à Skam France, une série qui suit cinq lycéennes dans leur quotidien.

C'est toutefois en 2018 que le comédien commence à prendre du galon, surtout au cinéma. Il est, dans un premier temps, choisi pour incarner Louis, le petit ami de l'héroïne de Mon bébé, film de Lisa Azuelos (Dalida, Un moment d'égarement, LOL (Laughing Out Loud)). Un an plus tard, il se retrouve en tête d'affiche de La vérité si je mens: les débuts. Il y incarne le rôle du jeune Dov Mimran, personnage interprété par Vincent Elbaz dans le premier et le troisième volet de la saga et par Gad Elmaleh dans le deuxième volet.