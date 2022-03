A chaque saison deson lot de surprises. Depuis ce mardi soir, nombreux sont les internautes à exprimer leur mécontentement face au comportement de Franck, aventurier vert dequi a décidé d'abandonner volontairement le jeu de TF1 après trois jours aux Philippines. Et, sur le camp des Verts, n'en parlons pas! Dépités, les anciens camarades de Franck se demandent comment ils vont réussir à remonter la pente dans ceavec un aventurier en moins dans l'équipe. Depuis la onzième saison de, les candidats qui ont choisi d'abandonner volontairement l'aventure ne sont pas remplacés, ce qui pénalise donc la tribu qui a perdu un membre. "", confiait Denis Brogniart.

Si au fur et à mesure des années, les responsables du casting de Koh-Lanta sont devenus de plus en plus exigeants dans le choix des profils, qu'ils veulent déterminés, certains aventuriers réservent encore des surprises. Comme Franck, onze candidats ont déjà abandonné volontairement l'émission, soit moins de 3 % de l'ensemble des aventuriers qui ont pris part à Koh-Lanta ces 21 dernières années. Qui sont-ils?

1) Candice (saison 3)

Le premier abandon volontaire remonte à 2003 sur Koh-Lanta: Bocas Del Toro. Après cinq jours sur le camp, Candice, une étudiante en communication de 23 ans a décidé de quitter l'aventure tant elle était épuisée physiquement et mentalement. "C’est très très dur, j’arrête le jeu, je veux rentrer chez moi. Je savais en venant que je n’étais peut-être pas assez forte psychologiquement. Et physiquement, je suis malade", confiait-elle, en larmes, aux caméras.

2) Ali (saison 7)

Se couper de ses proches pendant plusieurs semaines pour vivre une aventure à l'autre bout du monde n'est pas une chose facile, d'autant plus quand cette dernière réclame un moral d'acier. Ce manque a eu raison d'Ali dès le cinquième jour de Koh-Lanta: Palawan. "Je ne me sens pas de rester pour la suite de l’aventure, ma tête est ailleurs. Ma priorité est de revoir ma famille, ma femme et ma fille. Et surtout ma mère, c’est une grande priorité. J’ai envie de retrouver tout le monde", avait expliqué le conducteur de métro à son équipe.

3) Adrien (saison 7)

Du côté d'Adrien, l'abandon était une stratégie bien étudiée. L'ancien employé de la SNCF a, en effet, décidé de mettre volontairement fin à son aventure pour que Grégoire, éliminé de la semaine précédente (le 27e jour), réintègre le jeu. L'élimination de ce dernier était selon lui "injuste". "C’est une décision mûrement réfléchie, c’est le seul qui peut contrarier les ex-Rouges pour la victoire finale", dit-il. Malheureusement, le retour de Grégoire n'aura été que de courte durée puisque l'aventurier a été éliminé trois jours plus tard.

4) Valérie (saison 8)

Quatre jours après son arrivée dans Koh-Lanta: Caramoan, en 2008, Valérie a fait savoir qu'elle voulait abandonner l'aventure. Ses raisons? Des crises d'angoisse à répétition et des maux de tête. L'experte-géomètre de 41 ans a été remplacée par Irya.

5) Kaouther (saison 9)

En conflit avec plusieurs membres de son équipe (les Jaunes), Kaouther, candidate de Koh-Lanta: Palau, a fait savoir à Denis Brogniart qu'elle quittait l'aventure. "Je ne peux pas être dans une équipe où il y a autant d’hypocrisie, j’abandonne ce soir. J’ai l’immunité mais je n’en veux pas. Je veux partir, ce n’est pas le Koh-Lanta dont j’avais rêvé", dit-elle avant de traiter, furieuse, ses camarades de "bras cassés".

6) Jennifer (saison 10)

En manque de sa famille, Jennifer craque au soir du quinzième jour de Koh-Lanta: Viêtnam. Malgré les tentatives de raisonnement de ses camarades de l'équipe rouge, la commerciale n'est pas revenue sur sa décision. Un comportement qui a agacé un certain Claude Dartois... "Sa décision est puérile, c’est le caprice d’une gamine trop gâtée qui ne sait pas se surpasser", avait réagi l'ex-star de Koh-Lanta. Ce départ avait toutefois entraîné le retour de Marine, ancienne Jaune devenue Rouge.

7) Steve (saison 11)

Pour Steve aussi, la distance avec ses proches a été trop difficile à gérer. L'adjoint de sécurité dans la police nationale est le premier candidat à ne pas être remplacé après un abandon volontaire. Dès le huitième jour de Koh-Lanta: Raja Ampat, ses coéquipiers se sont donc retrouvés avec un membre en moins dans l'équipe jaune.

8) Naouel (saison 11)

Deux jours plus tard, les Jaunes font face à un nouveau coup dur avec l'abandon de Naouel. La footballeuse de 25 ans veut retrouver son confort et "sa petite vie".

9) Manon (saison 14)

Emmenée à l'infirmerie après un malaise dans Koh-Lanta: Johor, Manon, capitaine des Rouges, décide finalement de jetter l'éponge, affaiblie physiquement et mentalement. Elle a écrit une lettre à ses coéquipiers pour expliquer les raisons de son abandon. "Certains penseront que ma décision est égoïste mais, sur le coup, j’ai pensé que c’était la meilleure chose à faire pour tout le monde. C’était dans mon état d’esprit à ce moment-là", avait-elle confié au Figaro.

10) Marius (saison 15)

Plus jeune candidat de Koh-Lanta: Thaïlande, Marius craque et avoue ne pas se sentir à sa place dans l'aventure. Ses coéquipiers tentent de le faire changer d'avis mais l'étudiant est déterminé. Il quitte l'aventure au bout du sixième jour.

11) Brahma (saison 17)

Avec Franck, Brahma est le dernier candidat de Koh-Lanta à avoir volontairement abandonné l'aventure. C'était au cours de Koh-Lanta: Cambodge en 2017. La raison du départ de l'éducateur spécialisé? Une baisse de moral. "C’est l’accumulation des difficultés de l’aventure avec les conditions climatiques et la rupture avec mes proches. C’était davantage un abandon mental que physique, a confié l'homme au Figaro avant d'ajouter avoir été "bien au-delà de mes possibilités".