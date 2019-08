En septembre 2001, l’une des plus grandes tricheries de l’histoire des jeux télévisés se produisait sur le petit écran britannique. Charles Ingram, ancien militaire, remportait haut la main le million de livres sterling trônant au sommet de la pyramide de Who wants to be a millionnaire ? (version anglaise de Qui veut gagner des millions ?). Sa victoire fut toutefois rapidement contestée suite à la découverte d’un système de tricherie bien étudié. À chaque question, Diana, la femme du candidat, et Tecwen Whitthock, un universitaire, tous deux présents dans le public, toussaient lorsque la bonne proposition était lue à voix haute.

Démasqué, le trio a été accusé d’escroquerie. Outre une amende de 30 000 livres sterling, Charles Ingram a été condamné à dix-huit mois d’emprisonnement et ses complices à douze mois chacun. Ce passage de l’émission n’a, quant à lui, jamais été diffusé.

Près de 20 ans après les faits, The Hollywood Reporter a annoncé qu’une série inspirée de cette affaire allait voir le jour grâce aux chaînes de télévision britannique et américaine, ITV et AMC. Celle-ci s’intitulera Quiz, sera réalisée par Stephen Frears (Les Liaisons dangereuses, The Queen), et s’offre déjà un très beau casting. Dans le rôle de Charles Ingram, les téléspectateurs découvriront Matthew Macfadyen, connu pour ses rôles dans Orgueil et Préjugés ou encore Robin des bois. Son épouse, quant à elle, sera incarnée par Sian Clifford, actrice devenue célèbre pour avoir joué le rôle de Claire dans Fleabag. Quant à Michael Sheen (Master of Sex, The Queen), il interprétera l’animateur de Qui veut gagner des millions ?, Chris Tarrant.