Quotidien: deux journalistes stars de Yann Barthès quittent son émission

Télévision

Pierre-Yves Paque

Selon le Parisien, Salhia Brakhlia et Paul Larrouturou (accusé récemment d'avoir frappé Francis Lalanne), les deux journalistes politiques et emblématiques de l'émission Quotidien sur TMC, ne seront plus dans le talk-show à la rentrée prochaine. Coup dur pour Yann Barthès!