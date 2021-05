L'annonce de la fusion TF1-M6 a ravivé les interrogations sur le sort du groupe privé belge convoité par une dizaine d’entités.

En France, la fusion annoncée mais pas encore actée entre TF1 et M6 est un séisme comme il s’en passe rarement dans les médias. Un tout les vingt ou trente ans disent certains observateurs attentifs du PAF. On pense à la privation de TF1 en 1987, l’arrivée de la TNT qui a démultiplié l’offre dans l’Hexagone, etc. Encore faut-il que les autorités françaises de la concurrence donnent leur feu vert, ce qui n’est pas gagné. Et prendra du temps. Dix-huit mois, dit-on. Rien ne devrait donc bouger avant la fin 2022.

Comme nous vous l’expliquions dès l’officialisation de ce rapprochement mardi matin, ce séisme en France aura des répercussions en Belgique, ne serait-ce qu’à travers le dossier de la vente de RTL Belgium. Car chez nous aussi se joue un bouleversement majeur avec la vente du groupe privé.

(...)