Rachid Arhab n'est pas resté longtemps sur le plateau de "Touche pas à mon poste". Il a été chroniqueur de la rentrée 2017 au 22 novembre de la même année. Trois ans plus tard, il annonce qu'il va révéler les "entrailles fétides" de l'émission phare de C8.

Ils sont nombreux a avoir défilé sur le plateau de TPMP, l'émission de la chaîne C8. Le journaliste Rachid Arhab a fait partie de la bande de Cyril Hanouna pendant pendant trois mois. Au magazine Télé Loisirs, il explique qu'il a "de très bonnes relations avec un certain nombre de dirigeants du groupe Canal+ et notamment de la chaîne C8. Après l’été 2017, où l’émission de Cyril Hanouna avait été pas mal secouée par un certain nombre de dérapages, on a fait appel à moi pour rejoindre l’équipe des chroniqueurs pour essayer de la recadrer de temps en temps".

Rachid Arhab ancien membre du CSA, précise qu'il a lui-même décidé de quitter l'émission "après en avoir découvert les entrailles fétides". Il revient aujourd'hui sur ces trois mois passés au sein de l'équipe et promet de publier un livre sur les dessous du show de Cyril Hanouna.

En répondant sur Twitter à ceux, souvent anonymes, qui l'accusent de trop critiquer l'émission, Rachid Arhab annonce des détails: "Un programme que j’ai quitté de mon plein gré après en avoir découvert les entrailles fétides! J’ai pris beaucoup de notes et j’ai beaucoup de mémoire... En attendant de le découvrir dans le détail, soyez prudent dans vos jugements fanatisés."